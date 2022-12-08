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Визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії

Сьогодні 08:56 366 0
Енріке хотів би повернутися до клубної роботи
Визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії
#Марселіно, #Луїс Енріке, #Луїс де ла Фуенте

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке залишить свою посаду протягом наступних 24-48 годин.

Про це повідомляє El Larguero.

Фаворит на заміну - тренер молодіжної збірної U-21 Луїс де ла Фуенте.

Також, одним претендентом є Марселіно Тораль, який в травні пішов з Атлетіка.

Сам Енріке хотів би повернутися до клубної роботи, в наступні декілька тижнів ним може зацікавитися Атлетіко.

Нагадаємо, Мартінес може очолити збірну Іспанії.

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