Визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке залишить свою посаду протягом наступних 24-48 годин.
Про це повідомляє El Larguero.
Фаворит на заміну - тренер молодіжної збірної U-21 Луїс де ла Фуенте.
Також, одним претендентом є Марселіно Тораль, який в травні пішов з Атлетіка.
Сам Енріке хотів би повернутися до клубної роботи, в наступні декілька тижнів ним може зацікавитися Атлетіко.
🎙️ Informa @manucarreno— El Larguero (@ellarguero) December 7, 2022
‼️ Habrá nuevo seleccionador en las próximas 24-48 horas
📈 Luis De la Fuente es el mejor posicionado para ocupar el banquillo de la @SEFutbol pic.twitter.com/X8kz0yqHkV
Нагадаємо, Мартінес може очолити збірну Іспанії.