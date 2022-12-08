Визначилися кандидати на заміну Енріке в збірній Іспанії

Енріке хотів би повернутися до клубної роботи

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке залишить свою посаду протягом наступних 24-48 годин.

Про це повідомляє El Larguero.

Фаворит на заміну - тренер молодіжної збірної U-21 Луїс де ла Фуенте.

Також, одним претендентом є Марселіно Тораль, який в травні пішов з Атлетіка.

Сам Енріке хотів би повернутися до клубної роботи, в наступні декілька тижнів ним може зацікавитися Атлетіко.

🎙️ Informa @manucarreno



‼️ Habrá nuevo seleccionador en las próximas 24-48 horas



📈 Luis De la Fuente es el mejor posicionado para ocupar el banquillo de la @SEFutbol pic.twitter.com/X8kz0yqHkV — El Larguero (@ellarguero) December 7, 2022

Нагадаємо, Мартінес може очолити збірну Іспанії.