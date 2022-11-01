Джерело - Чемпіон.
Український форвард Роман Зозуля планує стати футбольним менеджером.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
32-річний українець зараз цікавиться цим напрямком та хотів би зробити кар’єру не на посаді президента УАФ.
Також відзначається, що колишній власник Дніпра Ігор Коломойський зацікавлений у зміні президента УАФ. Він хотів би бачити на цій посаді свою людину, але не Зозулю, який, на його думку, є заполітизованою людиною.
Раніше Роман Зозуля висловився щодо висування своєї кандидатури на посаду президента УАФ.