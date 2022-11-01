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Зозуля планує стати футбольним менеджером

Сьогодні 19:40 230 0
Зозуля планує стати футбольним менеджером
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Роман Зозуля планує стати футбольним менеджером.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

32-річний українець зараз цікавиться цим напрямком та хотів би зробити кар’єру не на посаді президента УАФ.

Також відзначається, що колишній власник Дніпра Ігор Коломойський зацікавлений у зміні президента УАФ. Він хотів би бачити на цій посаді свою людину, але не Зозулю, який, на його думку, є заполітизованою людиною.

Раніше Роман Зозуля висловився щодо висування своєї кандидатури на посаду президента УАФ.

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