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ФІФА оштрафувала Сербії за прапор із зображенням Косово та Метохії

Сьогодні 21:35 314 0
Скарга у ФІФА за цей прапор надійшла від федерації футболу Косово
ФІФА оштрафувала Сербії за прапор із зображенням Косово та Метохії
#ФІФА, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - The Associated Press.

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Сербії за вивішений перед матчем проти Бразилії на ЧС-2022 у роздягальні прапор із зображенням території Косово та Метохії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Ці території були зображені в кольорах сербського прапора, а також поверх них надпис "Немає права здаватися".

Косово - частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнала 101 держава-член ООН. Метохія - територія на заході Косово, яку частково контролюють косовари.

Сербська федерація футболу оштрафована на 20 000 швейцарських франків (21 300 доларів).

Скарга у ФІФА за цей прапор надійшла від федерації футболу Косово.

Нагадаємо, ФІФА обирає формат проведення ЧС-2026.

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