ФІФА оштрафувала Сербії за прапор із зображенням Косово та Метохії

Джерело - The Associated Press.
ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Сербії за вивішений перед матчем проти Бразилії на ЧС-2022 у роздягальні прапор із зображенням території Косово та Метохії.
Про це повідомляє The Associated Press.
Ці території були зображені в кольорах сербського прапора, а також поверх них надпис "Немає права здаватися".
Косово - частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнала 101 держава-член ООН. Метохія - територія на заході Косово, яку частково контролюють косовари.
Сербська федерація футболу оштрафована на 20 000 швейцарських франків (21 300 доларів).
Скарга у ФІФА за цей прапор надійшла від федерації футболу Косово.
Нагадаємо, ФІФА обирає формат проведення ЧС-2026.