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ФІФА обирає формат проведення ЧС-2026

Сьогодні 11:55 213 0
У ФІФА обдумують формат наступного чемпіонату світу
ФІФА обирає формат проведення ЧС-2026
Фото - gettyimages
#ФІФА

Джерело - ukrinform.ua.

ФІФА продовжує пошук нового регламенту проведення ЧС-2026.

Про це повідомляє The Guardian.

Мундіаль-2026 стане першим в історії, на якому змагатимуться одразу 48 команд. 

Спочатку регламентом передбачалося розподіл збірних на 16 груп, у кожній з яких буде по три команди. Однак у ФІФА розуміють можливість проведення заключного туру групового етапу без турнірного значення.

Таким чином, в організації повернулися до чотирьох збірних у 12 групах. Тобто на чемпіонаті світу гратимуть 104 матчі: на 40 більше, ніж у Катарі, а до плей-оф вийдуть одразу 32 команди, що рівноцінно загальній кількості учасників на ЧС-2022.Остаточне рішення щодо проведення ЧС-2026 буде ухвалено наступного року.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Попередньо заявлені дати на проведення ЧС-2026 – з 11 червня по 12 липня.

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