Ювентус можуть виключити із Серії А

Ювентус може опинитися у Серії В через фінансові махінації

Ювентус може бути виключений із Серії А та потрапити до Серії В через фінансові махінації.

Про це повідомив спортивний юрист Маттіа Грассані.

"Це найсерйозніше розслідування, яке зазнавав Ювентус коли-небудь. Можливо, навіть серйозніше, ніж "кальчополі" у 2006 році. Незаконні дії охоплюють галузі правил фондового ринку, а також корпоративних та спортивних правил. Це безпрецедентно. Ювентус малює не лише штрафом та покаранням. За законом можливе виключення команди із Серії А. І втрата титулу чемпіона Італії. Це абсолютно реально за нинішніх обставин", - відзначив Грассані.

Нагадаємо, Аньєллі, Недвед та вся рада директорів Ювентуса подали у відставку.