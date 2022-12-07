Жіру: У мене кілька років на високому рівні

Нападник Мілана та збірної Франції Олів'є Жіру може ще декілька років пограти на високому рівні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я прийшов у Мілан у дуже вдалий час. Клуб дає мені шанси проявити себе, мені потрібний був новий виклик. Попереду маю кілька років на високому рівні. Я все ще можу проявляти себе на полі.

Зараз я чудово почуваюся у Мілані. Ми вже виграли скудетто, але не збираємося на цьому зупинятися", – заявив Жіру.