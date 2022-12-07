Головне
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:53 1508
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022
Вчора 23:59 600
Збірна Португалії знищила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:54 811
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
Вчора 22:16 848
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 20:47 1268
Ребров може навесні очолити збірну України
Вчора 18:56 528
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
Вчора 17:28 2054
Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря
Вчора 16:55 560
Мудрик подорожчав на 25 млн євро за версією Transfermarkt
Вчора 15:04 521
Підручний пропустить другий етап Кубка світу в Гохфільцені
Вчора 13:34 388
Прямі трансляції

Жіру: У мене кілька років на високому рівні

Сьогодні 13:37 164 0
Олів'є Жіру прокоментував своє майбутнє у футболі
Жіру: У мене кілька років на високому рівні
Фото - gettyimages
#Олів'є Жіру

Джерело - sport.ua.

Нападник Мілана та збірної Франції Олів'є Жіру може ще декілька років пограти на високому рівні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я прийшов у Мілан у дуже вдалий час. Клуб дає мені шанси проявити себе, мені потрібний був новий виклик. Попереду маю кілька років на високому рівні. Я все ще можу проявляти себе на полі.

Зараз я чудово почуваюся у Мілані. Ми вже виграли скудетто, але не збираємося на цьому зупинятися", – заявив Жіру.

Раніше повідомлялося, що Жіру продовжить контракт з Міланом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 1508
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1268
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко 2054
Арсенал включився у боротьбу за Роналду Арсенал включився у боротьбу за Роналду 969
Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1050
Португалія - Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія - Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 1088
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228314 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 31151 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14205
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4821
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4871 2
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37623