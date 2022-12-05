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Жіру продовжить контракт з Міланом

Сьогодні 20:40 209 0
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Жіру продовжить контракт з Міланом
#Мілан, #Олів'є Жіру

Джерело - football.ua.

Мілан хоче продовжити контракт з 36-річним нападником Олів'є Жіру.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Великий вплив на рішення керівництва мав успішний виступ Жиру на чемпіонаті світу. Всі документи для продовження угоди підготовлені та будуть підписані відразу після повернення француза в Мілан.

Нагадаємо, нинішня угода Жіру з клубом діє до кінця поточної кампанії.

Додамо, що Олів'є Жіру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції з 52 голами в активі. Він обійшов Тьєррі Анрі з 51 голом.

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