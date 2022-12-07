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Ярмоленко: ЗСУ оберігають від ворожих ракет і снарядів, від звірств нелюдів

Сьогодні 08:23 256 0
Капітан збірної привітав українців із днем Збройних Сил України
Ярмоленко: ЗСУ оберігають від ворожих ракет і снарядів, від звірств нелюдів
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко привітав українців із днем Збройних Сил України.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"День Збройних сил України – особливий день для нашої країни. Фактично зараз щодня в Україні – це день наших ЗСУ, які захищають нас, оберігають від ворожих ракет і снарядів, від звірств нелюдів, які прийшли на нашу землю.

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Важко висловити свою подяку та повагу до вас, друзі. Ви щодня готові віддати найдорожче, що у вас є, заради своєї країни та наших людей.

Низький уклін вам, хлопці, нехай береже вас Бог. Ми обов'язково переможемо, бо у нас найсильніші, найкрутіші ЗСУ та наша неймовірно сильна нація. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!", - відзначив Ярмоленко.

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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

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