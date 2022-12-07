Ярмоленко: ЗСУ оберігають від ворожих ракет і снарядів, від звірств нелюдів

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко привітав українців із днем Збройних Сил України.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"День Збройних сил України – особливий день для нашої країни. Фактично зараз щодня в Україні – це день наших ЗСУ, які захищають нас, оберігають від ворожих ракет і снарядів, від звірств нелюдів, які прийшли на нашу землю.
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Важко висловити свою подяку та повагу до вас, друзі. Ви щодня готові віддати найдорожче, що у вас є, заради своєї країни та наших людей.
Низький уклін вам, хлопці, нехай береже вас Бог. Ми обов'язково переможемо, бо у нас найсильніші, найкрутіші ЗСУ та наша неймовірно сильна нація. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!", - відзначив Ярмоленко.
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