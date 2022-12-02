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Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО

Сьогодні 14:50 Андрій Дунець 275 0
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО
#Аль-Айн, #ОАЕ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко відзначився результативною передачею в товариській грі між Аль-Айном та Аль-Раедом.

На 11-й хвилині спарингу українець виконав розумне забігання до штрафного майданчика суперників - пас, який після цього отримав Андрій, цілковито відрізав увесь захист опонента. Ярмоленку залишалося викотити м'яч на порожні ворота під удар партнерові.

Відео

У підсумку команда українців Ярмоленка та Реброва виграла матч із рахунком 2:1.

Нагадаємо, це вже далеко не перша майстерна дія лідера збірної України в ОАЕ.

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