Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Андрій Ярмоленко відзначився результативною передачею в товариській грі між Аль-Айном та Аль-Раедом.
На 11-й хвилині спарингу українець виконав розумне забігання до штрафного майданчика суперників - пас, який після цього отримав Андрій, цілковито відрізав увесь захист опонента. Ярмоленку залишалося викотити м'яч на порожні ворота під удар партнерові.
Відео
أهداف العين والرائد #نادي_العين pic.twitter.com/nsuSMRwuuc— نادي العين (@alainfcae) December 1, 2022
У підсумку команда українців Ярмоленка та Реброва виграла матч із рахунком 2:1.
Нагадаємо, це вже далеко не перша майстерна дія лідера збірної України в ОАЕ.
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