Довбик вірить у чемпіонство Дніпра-1

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик оцінив шанси своєї команди виграти УПЛ.

Про це розповів сам футболіст

"Чи реально стати чемпіонами? Лестер виграв АПЛ, то чому не реально? Бачу, що нам треба підсилюватись. В останніх матчах у нас кілька людей грали на уколах і на одній нозі, можна сказати.

Було тяжко, але якщо ми підсилимось, то ми обійдемось без переносів матчів і так зможемо зіграти. Вже починається робота в цьому плані. Іншим командам йдуть назустріч і переносять матчі, а нам чомусь ні", - сказав Довбик.