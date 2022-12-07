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Довбик вірить у чемпіонство Дніпра-1

Сьогодні 15:30 179 0
Артем Довбик прокоментував шанси на перемогу в УПЛ
Довбик вірить у чемпіонство Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - burbuzz.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик оцінив шанси своєї команди виграти УПЛ.

Про це розповів сам футболіст 

"Чи реально стати чемпіонами? Лестер виграв АПЛ, то чому не реально? Бачу, що нам треба підсилюватись. В останніх матчах у нас кілька людей грали на уколах і на одній нозі, можна сказати.

Було тяжко, але якщо ми підсилимось, то ми обійдемось без переносів матчів і так зможемо зіграти. Вже починається робота в цьому плані. Іншим командам йдуть назустріч і переносять матчі, а нам чомусь ні", - сказав Довбик.

Нагадаємо, агент Довбика назвав суму трансферу нападника.

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