Шовковський привітав Буну з повторенням його рекорду

Олександр Шовковський прокоментував гру голкіпера збірної Марокко

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію.

Найкращим гравцем матчу став воротар Севільї та збірної Марокко Яссіна Буну, який не пропустив жодного гола в серії післяматчевих пенальті.

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Буну став другим голкіпером в історії чемпіонатів світу, який не пропустив в серії післяматчевих пенальті. Вперше це вдалося воротарю збірної України Олександру Шовковському в матчі 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії (0:0, 3:0

Шовковський у себе в Instagram привітав Буну та заявив, що вражений виходом Марокко в 1/4 фіналу.

"Цей Чемпіонат Світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами! Сподіваюсь — далі буде… Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом у чвертьфінал! А голкіпера з чудовою грою!", — написав Шовковський.