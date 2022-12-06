Голкіпер збірної Марокко повторив рекорд Шовковського

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Марокко Яссін Буну повторив історичне досягнення українського голкіпера Олександра Шовковського в матчі чемпіонату світу.

Актуально: Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч

У післяматчевій серії пенальті проти Іспанії голкіпер марокканської збірної не пропустив жодного м'яча (Сарабія пробив у стійку, Солер і Бускетс не змогли переграти воротаря).

У підсумку Марокко виграло серію з рахунком 3:0 та вийшло у чвертьфінал ЧС-2022 у Катарі.

Буну став другим голкіпером в історії чемпіонатів світу, який не пропустив в серії післяматчевих пенальті. Вперше це вдалося воротарю збірної України Олександру Шовковському в матчі 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії (0:0, 3:0). Тоді Шовковський також відбив два удари, а один потрапив у поперечку.