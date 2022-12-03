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Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень

Сьогодні 17:25 Андрій Дунець 124 0
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень
#Олександр Усик, #Андрій Шевченко, #United24

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко, Олександр Усик та відомий американський астронавт Скотт Келлі знялися у мотиваційному ролику від United24.

Мета – зібрати кошти на генератори для живлення українських лікарень.

"Зробіть внесок у перемогу світла над темрявою" – закликав Шевченко у своєму Інстаграмі.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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