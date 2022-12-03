Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень

Джерело - Чемпіон.
Андрій Шевченко, Олександр Усик та відомий американський астронавт Скотт Келлі знялися у мотиваційному ролику від United24.
Мета – зібрати кошти на генератори для живлення українських лікарень.
"Зробіть внесок у перемогу світла над темрявою" – закликав Шевченко у своєму Інстаграмі.
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