Аліссон: У складі збірної Бразилії багато геніїв

Джерело - ФІФА.
Лава для запасних збірної Бразилії не поступається гравцям основи.
Про це заявив голкіпер "Селесао" Аліссон.
"У нашій команді багато геніїв - топова якість як на полі, так і на лаві запасних. Для нас ті, хто виходять на заміну, так само роблять різницю. Ми завжди кажемо, що коли суперники грають проти Вінісіуса, Рафіньї та Рішарлісона, а потім, коли на 70-й хвилині виходять Мартінеллі, Антоні, вони мають сказати: "Що ми можемо вдіяти?" - сказав Аліссон.
Нагадаємо, збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022 (4:1).