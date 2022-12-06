Аліссон: У складі збірної Бразилії багато геніїв

Лава для запасних збірної Бразилії не поступається гравцям основи.

Про це заявив голкіпер "Селесао" Аліссон.

"У нашій команді багато геніїв - топова якість як на полі, так і на лаві запасних. Для нас ті, хто виходять на заміну, так само роблять різницю. Ми завжди кажемо, що коли суперники грають проти Вінісіуса, Рафіньї та Рішарлісона, а потім, коли на 70-й хвилині виходять Мартінеллі, Антоні, вони мають сказати: "Що ми можемо вдіяти?" - сказав Аліссон.