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Аліссон: У складі збірної Бразилії багато геніїв

Сьогодні 12:41 219 0
Голкіпер "Селесао" розповів про міцність складу
Аліссон: У складі збірної Бразилії багато геніїв
#Аліссон

Джерело - ФІФА.

Лава для запасних збірної Бразилії не поступається гравцям основи.

Про це заявив голкіпер "Селесао" Аліссон.

"У нашій команді багато геніїв - топова якість як на полі, так і на лаві запасних. Для нас ті, хто виходять на заміну, так само роблять різницю. Ми завжди кажемо, що коли суперники грають проти Вінісіуса, Рафіньї та Рішарлісона, а потім, коли на 70-й хвилині виходять Мартінеллі, Антоні, вони мають сказати: "Що ми можемо вдіяти?" - сказав Аліссон.

Нагадаємо, збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022 (4:1).

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