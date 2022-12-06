Бразилія ввосьме поспіль вийшла в чвертьфінал ЧС

Це найдовша з чинних серій турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 (4:1).

Про це повідомляє William Hill.

У Катарі бразильці візьмуть участь у восьмому поспіль чвертьфіналі ЧС - це найдовша з чинних серій турніру.

Востаннє Бразилія не змогла подолати першу стадію плей-оф у 1990 році - тоді збірна поступилася майбутньому фіналісту, Аргентині.