Бразилія ввосьме поспіль вийшла в чвертьфінал ЧС

Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 (4:1).

Про це повідомляє William Hill.

У Катарі бразильці візьмуть участь у восьмому поспіль чвертьфіналі ЧС - це найдовша з чинних серій турніру.

Востаннє Бразилія не змогла подолати першу стадію плей-оф у 1990 році - тоді збірна поступилася майбутньому фіналісту, Аргентині.

Brazil have qualified from eight consecutive last 16 fixtures:



🇧🇷 1-0 🇺🇸

🇧🇷 4-1 🇨🇱

🇧🇷 2-0 🇧🇪

🇧🇷 3-0 🇬🇭

🇧🇷 3-0 🇨🇱

🇧🇷 3-2 🇨🇱 (on pens)

🇧🇷 2-0 🇲🇽

🇧🇷 4-1 🇰🇷



Croatia await in the quarter-final. 🍿