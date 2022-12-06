Бразилія ввосьме поспіль вийшла в чвертьфінал ЧС

Джерело - Чемпіон.
Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 (4:1).
Про це повідомляє William Hill.
У Катарі бразильці візьмуть участь у восьмому поспіль чвертьфіналі ЧС - це найдовша з чинних серій турніру.
Востаннє Бразилія не змогла подолати першу стадію плей-оф у 1990 році - тоді збірна поступилася майбутньому фіналісту, Аргентині.
Brazil have qualified from eight consecutive last 16 fixtures:— William Hill (@WilliamHill) December 5, 2022
🇧🇷 1-0 🇺🇸
🇧🇷 4-1 🇨🇱
🇧🇷 2-0 🇧🇪
🇧🇷 3-0 🇬🇭
🇧🇷 3-0 🇨🇱
🇧🇷 3-2 🇨🇱 (on pens)
🇧🇷 2-0 🇲🇽
🇧🇷 4-1 🇰🇷
Croatia await in the quarter-final. 🍿