Головне
Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 374
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії
Вчора 23:42 296
Власника Чорноморця затримало НАБУ
Вчора 20:10 911
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Японію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:43 757
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100
Вчора 14:09 256458
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Вчора 13:51 36577
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
04.12.2022 23:19 853
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
04.12.2022 22:53 695
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
04.12.2022 18:57 1207
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
04.12.2022 17:16 2107
Прямі трансляції

Барселона взимку спробує підписати хавбека Манчестер Сіті

Вчора 23:11 217 0
Сілва може продовжити кар'єру у таборі каталонців
Барселона взимку спробує підписати хавбека Манчестер Сіті
Фото Getty Images
#Барселона, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Барселона знову намагатиметься підписати хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілву. 

Про це повідомляє El Nacional.

Керівництво каталонського клубу вважає, що для боротьби за Лігу чемпіонів Барселоні потрібно підписати зіркового гравця, який зможе підняти команду на новий рівень.

Сам португалець зацікавлений у переході до Барселони. Сілва був близьким до підписання контракту влітку, проте трансфер у результаті не відбувся.

Нинішня угода хавбека з Манчестер Сіті розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного футболіста 2 голи та 5 асистів у 14 щоглах АПЛ.

Раніше Барселона може відмовитися від трансферу Тілеманса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1347
Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст 1767
Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1463
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 36577
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії 1413
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 256458
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7365
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47323 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260629
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20424
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22943
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86726