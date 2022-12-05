Барселона взимку спробує підписати хавбека Манчестер Сіті

Сілва може продовжити кар'єру у таборі каталонців

Барселона знову намагатиметься підписати хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Про це повідомляє El Nacional.

Керівництво каталонського клубу вважає, що для боротьби за Лігу чемпіонів Барселоні потрібно підписати зіркового гравця, який зможе підняти команду на новий рівень.

Сам португалець зацікавлений у переході до Барселони. Сілва був близьким до підписання контракту влітку, проте трансфер у результаті не відбувся.

Нинішня угода хавбека з Манчестер Сіті розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного футболіста 2 голи та 5 асистів у 14 щоглах АПЛ.

Раніше Барселона може відмовитися від трансферу Тілеманса.