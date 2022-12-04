Барселона може відмовитися від трансферу Тілеманса

У підписанні гравця зацікавлений особисто Хаві

Джерело - Marca.

Барселона може відмовитись від підписання півзахисника Лестера Юрі Тілеманса.

Про це повідомляє Marca.

Незважаючи на те, що у підписанні гравця зацікавлений особисто Хаві, Тілеманс ставиться до інтересу каталонського клубу холодно.

Барселоні припускають, що бельгійський півзахисник вже має домовленість з іншим клубом – зокрема, повідомлялося, що хавбек Лестера домовився з Арсеналом.

У зв'язку з цим клуб шукає інших кандидатів на заміну Серджі Бускетсу, який покине клуб наприкінці сезону.