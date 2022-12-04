Барселона може відмовитися від трансферу Тілеманса

Джерело - Marca.
Барселона може відмовитись від підписання півзахисника Лестера Юрі Тілеманса.
Про це повідомляє Marca.
Незважаючи на те, що у підписанні гравця зацікавлений особисто Хаві, Тілеманс ставиться до інтересу каталонського клубу холодно.
Барселоні припускають, що бельгійський півзахисник вже має домовленість з іншим клубом – зокрема, повідомлялося, що хавбек Лестера домовився з Арсеналом.
У зв'язку з цим клуб шукає інших кандидатів на заміну Серджі Бускетсу, який покине клуб наприкінці сезону.