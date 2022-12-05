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Реал не планує трансфер Голанда

Сьогодні 15:55 178 0
Реал не планує підписувати норвезького нападника
Реал не планує трансфер Голанда
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Реал не збирається купувати нападника Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб не вважає трансфер норвежця пріоритетом незважаючи на те, що у нього будуть відступні з 2024 року, прописані в чинному контракті з Манчестер Сіті.

Клуб бентежить історія його травм, але ще більшою перешкодою для переходу є зарплата форварда.

Цього сезону 22-річний нападник забив 23 голи і віддав 3 результативні передачі у 18 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Реал спробує підписати Голанда у 2024-му році.

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