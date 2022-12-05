Реал не планує трансфер Голанда

Джерело - football.ua.
Реал не збирається купувати нападника Ерлінга Голанда.
Про це повідомляє Marca.
Мадридський клуб не вважає трансфер норвежця пріоритетом незважаючи на те, що у нього будуть відступні з 2024 року, прописані в чинному контракті з Манчестер Сіті.
Клуб бентежить історія його травм, але ще більшою перешкодою для переходу є зарплата форварда.
Цього сезону 22-річний нападник забив 23 голи і віддав 3 результативні передачі у 18 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Реал спробує підписати Голанда у 2024-му році.