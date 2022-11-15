Реал спробує підписати Голанда у 2024-му році

Після фіаско з підписанням Кілліана Мбаппе, мадридському Реалу досі треба вирішити проблему з заміною Бензема і він хоче підписати Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Marca.

Ряд іспанських видань стверджують, що мадридці мають намір оформити трансфер Голанда в 2024 році. Їхній головний аргумент - це те, що саме Реал є ідеальним клубом для того, щоб виграти Лігу чемпіонів та отримати Золотий м’яч.

Також Перес готовий активувати клаусулу Голанда, яка за різними даними сягає приблизно 200 млн євро. Тому Гвардіолі, якщо він бажає зберегти норвежца, вкрай як треба брати “вухатого” в цьому або в наступному сезоні.

Раніше клуб з сьомого англійського дивізіону подав запит про короткострокову оренду Ерлінга.

Нагадаємо, що Голанд - найдорожчий гравець світу.