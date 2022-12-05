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Мбаппе заплатить штраф за відмову спілкуватися з журналістами

Сьогодні 12:55 199 0
Кіліан Мбаппе прокоментував відмову у спілкування з журналістами
Мбаппе заплатить штраф за відмову спілкуватися з журналістами
Фото - gettyimages
#Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе пояснив  відмову від інтерв’ю після вручення нагороди за найкращого гравця матчу з Польщею.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знаю, що було багато запитань з цього приводу. Це не було щось особисте проти журналістів чи проти людей. Просто у мене завжди є потреба зосередитися на змаганнях, а коли я хочу на чомусь зосередитися, мені потрібно робити це на 100%, а не витрачати енергію на щось інше. Тому я не захотів спілкуватися з пресою.

Актуально: Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому

Нещодавно я дізнався, що Федерацію збираються оштрафувати. Я зобов’язуюсь заплатити особисто, Федерація не повинна платити за рішення, яке є моїм особистим.

Цей чемпіонат світу — це одержимість, це змагання моєї мрії, у мене є шанс зіграти на ньому, я побудував свій сезон, готуючись до цього змагання фізично та морально. Я хотів прибути готовим, і наразі все йде добре, але ми все ще далекі від мети, яку ми поставили і яку я собі поставив, а саме - перемогти на ЧС", - сказав Мбаппе.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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