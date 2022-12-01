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Металіст не розрахувався з Вересом за трансфер Панасенка

Сьогодні 14:40 184 0
Харківський клуб досі не заплатив за перехід півзахисника
Металіст не розрахувався з Вересом за трансфер Панасенка
#Верес, #Металіст, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footboom.com.

Металіст досі не розрахувався з Вересом за трансфер 30-річного півзахисника Сергія Панасенка.

Про це повідомляє footboom.com.

Хавбек влітку перейшов до харківської команди. Повідомляється, що сума компенсації становила близько 800 тисяч гривень.

Проте на банківські рахунки рівненського клубу ця сума не надійшла. За цей час Панасенко провів за Металіст 13 матчів в УПЛ, у яких відзначився двома голами.

Гроші, які Верес мав отримати за трансфер Панасенка, мали стати першими в історії клубу за продаж гравця.

Раніше Динамо вдома обіграло Металіст.

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