Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу з Польщею в 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).
Про це повідомляє ФІФА.
Форвард ПСЖ оформив дубль і віддав асист.
Актуально: Мбаппе очолив список бомбардирів на чемпіонаті світу
🔥 Kylian Mbappé pulls clear in the race for the Golden Boot with *two* Goal of the Tournament contenders.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022
What a performance! He’s today’s @Budweiser Player of the Match.
🇫🇷 #FRAPOL 🇵🇱 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @BudFootball @Budweiser pic.twitter.com/Oa1h8TzOS0
Дивіться: Мбаппе забив шедевральний гол у ворота збірної Польщі на ЧС-2022