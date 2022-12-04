Нападник оформив дубль і віддав асист

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу з Польщею в 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард ПСЖ оформив дубль і віддав асист.

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