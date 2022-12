Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу з Польщею в 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард ПСЖ оформив дубль і віддав асист.

Мбаппе очолив список бомбардирів на чемпіонаті світу

