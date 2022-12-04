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Мбаппе - найкращий гравець матчу Франція - Польща за версією ФІФА

Сьогодні 21:17 139 0
Нападник оформив дубль і віддав асист
Мбаппе - найкращий гравець матчу Франція - Польща за версією ФІФА
#Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу з Польщею в 1/8 фіналу ЧС-2022 (3:1).

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард ПСЖ оформив дубль і віддав асист.

 Актуально: Мбаппе очолив список бомбардирів на чемпіонаті світу

  Дивіться: Мбаппе забив шедевральний гол у ворота збірної Польщі на ЧС-2022

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