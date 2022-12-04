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Мбаппе забив шедевральний гол у ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 19:34 Андрій Дунець 147 0
Мбаппе забив шедевральний гол у ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО
#ЧС-2022, #Кіліан Мбаппе, #Збірна Польщі з футболу, #Збірна Франції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе оформив дубль у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі.

Особливо красивим вийшоа другий гол, коли на 90+1 хвилині Мбаппе, отримавши м'яч угтрафному суперника елегантно пробив у дальній верхній кут воріт Войцеха Щенсного.

Відео

У підсумку Франція перемогла з рахунком 3:1 і в 1/4 фіналу мундіалю зіграє з переможцем пари Англія - Сенегал.

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