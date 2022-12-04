Канте покине Челсі в якості вільного агента

Півзахисник Челсі Н'голо Канте може залишити команду після закінчення сезону.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

"Єдиний варіант, коли Канте залишиться в Челсі, - це якщо Грем Поттер вирішить залишити його. Але наразі фінансової угоди між клубом і гравцем не укладено. Важливо відзначити, що Н'голо Канте хотів би залишитися в Челсі".

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"Він любить Лондон, любить клуб і вболівальників. У нього прекрасні стосунки з усіма своїми товаришами по команді. Але реальність така, що наразі між сторонами все ще немає угоди. Тому ті, хто близький до гравця та клубу, очікують, що Канте піде безкоштовно", - сказав Романо.