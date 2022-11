ПСЖ сподівається на підписання півзахисника Челсі Н’Голо Канте у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

31-річний француз може покинути лондонську команду наприкінці сезону у статусі вільного агента.

TRUE✅ @PSG_inside is interested in N’Golo Kanté (31). Kanté can leave @ChelseaFC as a free agent in summer pic.twitter.com/e1mq3IfnX9