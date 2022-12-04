Реал зацікавлений у захиснику Баєра Фрімпонзі

Трансферна вартість гравця оцінюється в 25 млн

Джерело - Defensa Central.

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг може продовжити кар'єру в Реалі

Про це повідомляє Defensa Central.

Мадридський клуб вивчає футболіста. Гравець оцінюється приблизно в 25 млн. євро.

Також на нідерландців претендують Манчестер Юнайтед, Ювентус та інші великі європейські клуби.

Якщо Байєр отримає кілька офіційних пропозицій, то головний тренер леверкузенців Хабі Алонсо домагатиметься ухвалення того, що надійде від Реала, за який іспанець грав раніше.

Нагадаємо, Баєр не планує звільняти Алонсо.