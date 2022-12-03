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Турецький клуб домовився з нападником Динамо

Сьогодні 11:52 335 0
Турецький клуб проявляє серйозний інтерес до гравця
Турецький клуб домовився з нападником Динамо
#Артем Бєсєдін, #Динамо Київ, #Сівасспор, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Сівасспор продовжує демонструвати активність у питанні залучення до своїх лав форварда Динамо Артема Бєсєдіна.

Про це повідомляє Spor.haber7.com

"Червоно-білі" вже встигли провести переговори з футболістом, за результатами яких не виникло жодних проблем. Повідомляється, що Бєсєдін з нетерпінням чекає на переїзд до Туреччини, проте остаточно це питання може бути вирішене лише після домовленості між Сівасспором та Динамо.

Київський клуб поки не давав згоди на завершення переходу, проте турецькі джерела припускають, що це лише питання часу.

Бєсєдін у нинішньому сезоні зіграв 20 матчів за Динамо у всіх турнірах, не відзначившись забитими м'ячами. Контракт форварда з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Шацьких пояснив проблеми Бєсєдіна.

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