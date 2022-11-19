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Шацьких пояснив проблеми Бєсєдіна

Сьогодні 11:55 414 0
Максим Шацьких прокоментував погану форму Артема Бесєдіна цього сезону.
Шацьких пояснив проблеми Бєсєдіна
#Артем Бєсєдін, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Максим Шацьких

Джерело - fanday.net.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін не зміг відновити свою гру після травми.

Про це розповів екснападник киян Максим Шацьких.

"Артема Бесєдіна, шкода, що після травми він так і не зміг прийти у свій стан. Досить часто з ним спілкуюся. Він телефонує, питає поради. Намагаюся допомогти, видно, що важко йому. Не знаю причин, тому що я не знаходжуся щодня в команді. Для мене у нього і був, і є потенціал, але щось не виходить.

Можливо, мало ігрового часу, але навіть коли він грав, то це було не то, що хотілося б бачити тренерському штабу. Тож така ротація і відбувається. Футболісту потрібна довіра, тоді він набуває впевненості в собі та своїх силах", - розповів Шацьких.

Нагадаємо, Бєсєдін зацікавив Карабах, Сівасспор та Касимпашу.

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