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Тіте: Заслуга Камеруну у тому, що він забив гол і виграв матч

Сьогодні 08:28 193 0
Тіте прокоментував поразку від Камеруну Тіте: Заслуга Камеруну у тому, що він забив гол і виграв матч
Тіте: Заслуга Камеруну у тому, що він забив гол і виграв матч
Фото - gettyimages
#Тіте

Джерело - tribuna.com.

Збірна Камеруну змогла ефективно зіграти проти Бразилії.

Про це розповів головний тренер бразильців Тіте.

"Заслуга Камеруну у тому, що він забив гол і виграв матч.

Ми програли всі разом, наша підготовка спільна, перемога спільна, поразка спільна, а ваш тренер є спікером і одним із відповідальних.

Актуально: Камерун - Бразилія 1:0: огляд матчу

Переваги Камеруну полягали у тому, що вони були ефективними та грали вертикально.

Поразка відчувається, так і має бути. Це частина життя. Але футбол і суперництво дають вам другий шанс навіть після того, як ви виграли 2 перші матчі. Ми повинні залишатися розсудливими до завтрашнього дня, коли почнемо підготовку (до плей-оф - прим.)", - сказав Тіте.

В 1/8 фіналу Бразилія зіграє проти Південної Кореї.

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