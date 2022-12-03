Збірна Камеруну змогла ефективно зіграти проти Бразилії.

Про це розповів головний тренер бразильців Тіте.

"Заслуга Камеруну у тому, що він забив гол і виграв матч.

Ми програли всі разом, наша підготовка спільна, перемога спільна, поразка спільна, а ваш тренер є спікером і одним із відповідальних.

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Переваги Камеруну полягали у тому, що вони були ефективними та грали вертикально.

Поразка відчувається, так і має бути. Це частина життя. Але футбол і суперництво дають вам другий шанс навіть після того, як ви виграли 2 перші матчі. Ми повинні залишатися розсудливими до завтрашнього дня, коли почнемо підготовку (до плей-оф - прим.)", - сказав Тіте.