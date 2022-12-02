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Камерун - Бразилія 1:0: огляд матчу

Вчора 23:58 251 0
Камерун - Бразилія 1:0: огляд матчу
#Бразилія, #Камерун, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії поступилася Камеруну.

Матч завершився з рахунком 1:0. По при поразку збірна Бразилії з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група G, 3 тур
2 грудня, 2022 рік

Камерун - Бразилія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Абубакар

Камерун: Епассі, Фаї, Ву, Ебосс, Толо, Замбо-Ангісса, Кунде (Ншам 68), Мбемо (Токо Екамбі 64), Чупо-Мотінг, Нгамале (Мбекеле 85), Абубакар

Бразилія: Едерсон, Дані Алвес, Мілітао, Бремер, Теллес (Маркіньос 55), Фабіньйо, Фред (Гімараеш 55), Антоні (Рафінья 79), Родріго (Евертон 55), Мартінеллі, Жезус (Педро 64)

Попередження: Толо 6, Кунде 28, Фаї 32, Абубакар 81, Абубакар 90+2 - Мілітао 7, Гімараеш 85

Вилучення: Абубакар 90+3

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