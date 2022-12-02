Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії поступилася Камеруну.
Матч завершився з рахунком 1:0. По при поразку збірна Бразилії з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.
Камерун - Бразилія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+2 Абубакар
Камерун: Епассі, Фаї, Ву, Ебосс, Толо, Замбо-Ангісса, Кунде (Ншам 68), Мбемо (Токо Екамбі 64), Чупо-Мотінг, Нгамале (Мбекеле 85), Абубакар
Бразилія: Едерсон, Дані Алвес, Мілітао, Бремер, Теллес (Маркіньос 55), Фабіньйо, Фред (Гімараеш 55), Антоні (Рафінья 79), Родріго (Евертон 55), Мартінеллі, Жезус (Педро 64)
Попередження: Толо 6, Кунде 28, Фаї 32, Абубакар 81, Абубакар 90+2 - Мілітао 7, Гімараеш 85
Вилучення: Абубакар 90+3