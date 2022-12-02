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Манчестер Юнайтед та Челсі цікавляться Беннасером

Сьогодні 18:32 169 0
Представники МЮ проведуть зустріч з Паоло Мальдіні та Енцо Райолою
Манчестер Юнайтед та Челсі цікавляться Беннасером
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Беннасер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Get Italian Football News.

Манчестер Юнайтед та Челсі проявляють інтерес до півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.

Про це повідомляє Get Football News Italy.

Представники МЮ проведуть зустріч з Паоло Мальдіні та Енцо Райолою для переговорів по трансферу на наступному тижні.

Челсі, у свою чергу, готовий запропонувати близько 40 мільйонів євро за алжирця у зимове трансферне вікно.

Сам Беннасер зацікавлений у переїзді в АПЛ.

Раніше Манчестер Юнайтед запланував нові перемовини з агентами Гакпо.

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