Манчестер Юнайтед та Челсі цікавляться Беннасером

Джерело - Get Italian Football News.
Манчестер Юнайтед та Челсі проявляють інтерес до півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.
Про це повідомляє Get Football News Italy.
Представники МЮ проведуть зустріч з Паоло Мальдіні та Енцо Райолою для переговорів по трансферу на наступному тижні.
Челсі, у свою чергу, готовий запропонувати близько 40 мільйонів євро за алжирця у зимове трансферне вікно.
Сам Беннасер зацікавлений у переїзді в АПЛ.
Раніше Манчестер Юнайтед запланував нові перемовини з агентами Гакпо.