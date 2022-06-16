Манчестер Юнайтед зацікавився Беннасером

Півзахисник Мілана може продовжити кар'єру в АПЛ

Алжирський півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер може перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Sun.

Манкуніанці підготували нову пропозицію для россонері про покупку гравця, який втратив місце у стартовому складі.

Манчестер Юнайтед цікавився Беннасером у 2018 році, коли командою керував Уле Гуннар Сульшер.

У минулому сезоні Серії А Беннасер провів у складі Мілана 31 матч, відзначившись 2 голами та 1 результативною передачею.

Раніше Манчестер Юнайтед виділив 53 млн євро на трансфер гравця Вулвергемптона.