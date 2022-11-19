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Барселона цікавиться Гвардіолом

Сьогодні 09:55 223 0
Барселона готує трансфер захисника
Барселона цікавиться Гвардіолом
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Йошко Гвардіол

Джерело - tribuna.com.

Барселона стежить за центральним захисником Лейпцига Йошко Гвардіолом.

Про це повідомляє TeamTalk з посиланням на Sport.

Головному тренеру каталонців Хаві потрібен новий гравець в центр захисту після того, як Жерар Піке завершив кар'єру.

Клуб стежитиме за виступами 20-річного хорвата на чемпіонаті світу в Катарі та, ймовірно, розпочне перемовини щодо потенціального трансферу вже в наступному році, в січні або влітку — невідомо.

Влітку Челсі пропонував за футболіста 90 млн євро.

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