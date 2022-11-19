Барселона цікавиться Гвардіолом

Барселона готує трансфер захисника

Барселона стежить за центральним захисником Лейпцига Йошко Гвардіолом.

Про це повідомляє TeamTalk з посиланням на Sport.

Головному тренеру каталонців Хаві потрібен новий гравець в центр захисту після того, як Жерар Піке завершив кар'єру.

Клуб стежитиме за виступами 20-річного хорвата на чемпіонаті світу в Катарі та, ймовірно, розпочне перемовини щодо потенціального трансферу вже в наступному році, в січні або влітку — невідомо.

Влітку Челсі пропонував за футболіста 90 млн євро.