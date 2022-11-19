Барселона цікавиться Гвардіолом

Джерело - tribuna.com.
Барселона стежить за центральним захисником Лейпцига Йошко Гвардіолом.
Про це повідомляє TeamTalk з посиланням на Sport.
Головному тренеру каталонців Хаві потрібен новий гравець в центр захисту після того, як Жерар Піке завершив кар'єру.
Клуб стежитиме за виступами 20-річного хорвата на чемпіонаті світу в Катарі та, ймовірно, розпочне перемовини щодо потенціального трансферу вже в наступному році, в січні або влітку — невідомо.
Влітку Челсі пропонував за футболіста 90 млн євро.