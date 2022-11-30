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Роналду підпише з Аль-Насром контракт на 500 млн євро

Сьогодні 12:40 200 0
Кріштіану Роналду знайшов новий клуб
Роналду підпише з Аль-Насром контракт на 500 млн євро
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - isport.ua.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду близький до переходу в саудівський Аль-Наср.

Про це повідомляє Marca.

Португалець близький до підписання договору терміном 2,5 року. За кожен проведений в Аль-Насрі сезон португалець заробить 200 млн євро. У цю суму включено зарплату та рекламні доходи.

Заради стільки великого договору Роналду готовий знизити спортивні амбіції та перейти до клубу зі слабкої ліги. Жоден з європейських клубів не зробив Кріштіану такої пропозиції. Те саме стосується і клубів МЛС.

У Саудівській Аравії впевнені, що перехід Роналду до місцевого клубу сприятиме популяризації футболу в країні.

Нагадаємо, нещодавно Манчестер Юнайтед розірвав контракт із Роналду.

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