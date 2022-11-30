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ФІФА підтвердила, що ЛГБТ-символіка дозволена на ЧС-2022

Сьогодні 22:24 156 0
ФІФА опублікувала офіційну заяву
ФІФА підтвердила, що ЛГБТ-символіка дозволена на ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - ESPN.

Символіка веселкового кольору офіційно дозволена на стадіонах ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє ESPN.

"У ФІФА знають про деякі інциденти, коли дозволена символіка не з'являлася на стадіонах. ФІФА отримала запевнення від катарської влади, що з уповноваженими на місцях проведення матчів було встановлено контакт з приводу дотримання правил та регламенту ЧС-2022 в Катарі".

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"ФІФА продовжує тісно співпрацювати з країно-господаркою чемпіонату світу, аби повністю забезпечити виконання всіх правил та протоколів", - йдеться в офіційній заяві.

Раніше футболісти відмовились від пов'язки One Love через ризик отримання санкцій від ФІФА.

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