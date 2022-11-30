ФІФА підтвердила, що ЛГБТ-символіка дозволена на ЧС-2022

Джерело - ESPN.
Символіка веселкового кольору офіційно дозволена на стадіонах ЧС-2022 у Катарі.
Про це повідомляє ESPN.
"У ФІФА знають про деякі інциденти, коли дозволена символіка не з'являлася на стадіонах. ФІФА отримала запевнення від катарської влади, що з уповноваженими на місцях проведення матчів було встановлено контакт з приводу дотримання правил та регламенту ЧС-2022 в Катарі".
Актуально: Гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією
"ФІФА продовжує тісно співпрацювати з країно-господаркою чемпіонату світу, аби повністю забезпечити виконання всіх правил та протоколів", - йдеться в офіційній заяві.
Раніше футболісти відмовились від пов'язки One Love через ризик отримання санкцій від ФІФА.