ФІФА підтвердила, що ЛГБТ-символіка дозволена на ЧС-2022

Символіка веселкового кольору офіційно дозволена на стадіонах ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє ESPN.

"У ФІФА знають про деякі інциденти, коли дозволена символіка не з'являлася на стадіонах. ФІФА отримала запевнення від катарської влади, що з уповноваженими на місцях проведення матчів було встановлено контакт з приводу дотримання правил та регламенту ЧС-2022 в Катарі".