За Павелка внесли 10 мільйонів гривень застави

Павелко перебуває у Головному свідчому управлінні поліції у слідчого

Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави, яку уже внесли.

Про це повідомляє юрист у справі УАФ Денис Бугай.

"Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не прислухався до наших аргументів і ухвалив рішення про арешт із можливістю внесення застави. Заставу вже сплачено. Її сплачено УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що невдовзі Павелко з'явиться в офісі УАФ та продовжить виконання своїх обов'язків", - сказав Бугай.

Павелко перебуває у Головному управлінні свідків поліції у слідчого. УАФ чекає, що "через кілька годин" питання із заставою вирішиться і Павелка відпустять.

За словами Бугая, вони "категорично не згодні з рішенням суду і взагалі з кримінальним провадженням":

"Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це не правда. Кошти, про які йдеться, – це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П'єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази суду не передали, а сховали.

Це кримінальне провадження більше 3 років розслідувалося НАБУ, і Офіс генерального прокурора дійшов висновку ще рік тому, що якихось ознак злочину з боку Павелка немає, і передав цю справу до поліції. І ось минув рік – і чомусь ні з того ні з сього, без будь-яких додаткових дій було пред'явлено цю підозру. Крім того, у справі немає експертизи".

Бугай також наголосив, що йдеться не про державні кошти, а про гроші Федерації, тому що "за останні 7 років Федерація не отримувала жодного бюджетного фінансування". До того ж, за його словами, "у справі немає потерпілого".

Бугай додав, що це рішення оскаржуватимуть.

Юрист уточнив, що йдеться про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.