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Аллегрі був готовий подати у відставку разом із керівництвом Ювентуса

Сьогодні 19:12 206 0
Аньєллі попросив головного тренера залишитися в команді
Аллегрі був готовий подати у відставку разом із керівництвом Ювентуса
#Аллегрі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі та спортивний директор клубу Федеріко Черубіні були готові піти у відставку разом з іншими керівниками туринців

Про це повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.

Вже колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі попросив обох залишитися в команді та допомогти їх досягти успіхів в цьому сезоні.

Нагадаємо, Аньєллі, Недвед та вся рада директорів Ювентуса подали у відставку.

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