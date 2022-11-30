Аллегрі був готовий подати у відставку разом із керівництвом Ювентуса

Аньєллі попросив головного тренера залишитися в команді

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі та спортивний директор клубу Федеріко Черубіні були готові піти у відставку разом з іншими керівниками туринців

Про це повідомляє журналіст Джованні Альбанезе.

Вже колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі попросив обох залишитися в команді та допомогти їх досягти успіхів в цьому сезоні.

#Allegri e #Cherubini erano pronti a dimettersi: #Agnelli ha chiesto loro di rimanere e di portare al successo la #Juventus già in questa stagione. #Elkann ha ulteriormente consolidato la posizione di entrambi: e la squadra è pronta a ripartire motivata. "La #Juve prima di tutto" — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 30, 2022

Нагадаємо, Аньєллі, Недвед та вся рада директорів Ювентуса подали у відставку.