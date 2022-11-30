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Кейруш залишив посаду головного тренера збірної Ірану

Сьогодні 17:52 124 0
Португалець оголосив, що залишив посаду головного тренера
Кейруш залишив посаду головного тренера збірної Ірану
#Кейруш

Джерело - Чемпіон.

Португальський фахівець Карлуш Кейруш прийняв рішення покинути посаду головного тренера збірної Ірану.

Про це він написав у Інстаграмі.

"Хлопці та дорогі друзі. У футболі немає моральних перемог, але також немає нічого аморального, коли ви не досягаєте своїх мрій, оскільки ви робили все, що могли, з повним бажанням і сміливим переможним мисленням. Я пишаюся тобою, знову був блискучим на полі та поза ним".

  Актуально: Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022

"Бути частиною цієї футбольної родини було великою честю та привілеєм. Вважаю, ви заслуговуєте повної поваги та довіру від прихильників вашої країни та футболу. Бажаю всім щастя, миру, успіхів і здоров’я. Дякую", - написав Кейруш.

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Допис, поширений Carlos Queiroz (@carlosqueiroz_)

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