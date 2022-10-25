Порту зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Порту виявляє зацікавленість у послугах 25-річного центрального хавбека Шахтаря Майкона, який нині на правах оренди виступає за Корінтіанс.
Про це повідомляє Педру Алмейда.
"Дракони" хочуть підсилити півзахист у січневе трансферне вікно, але Майкон не є єдиним пріоритетним варіантом. Також Порту оцінює можливість підписання 25-річного хавбека Марселя Жерсона.
Контракт Майкона із Шахтарем розрахований до кінця 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Мудрик є першим номером у шорт-листі Арсенала.