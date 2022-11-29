Ювентус отримав нового генерального директора

У Ювентусі змінилося керівництво

Новим генеральним директором Ювентуса призначено Мауріціо Сканавіно.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

49-річний Сканавіно раніше працював у консалтингу, автомобільній промисловості, видавництві, розробці цифрових технологій. З 2004 року у Fiat Group він відповідав за маркетинг та просування брендів.

Крім цього, Мауріціо Сканавіно був директором цифрового та маркетингового напрямків видавництва La Stampa. До останнього часу він обіймав посаду головного виконавчого директора та генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.

Раніше Ювентус підтвердив відставку ради директорів.