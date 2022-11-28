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Компанія Ахметова може внести заставу за віцепрезидента УАФ Запісоцького

Сьогодні 20:45 316 0
Сума застави - 9,8 млн гривень
Компанія Ахметова може внести заставу за віцепрезидента УАФ Запісоцького

УАФ терміново шукає гроші, щоб внести заставу за генерального секретаря організації Юрія Запісоцького.

Про це повідомив Костянтин Андріюк.

"УАФ терміново шукає гроші, щоб внести заставу у майже 10 МІЛЬЙОНІВ гривень за свого генсека - Юрія Запісоцького.

Але є одне але, гроші для застави мають бути офіційні, легальні і задекларовані. А з цим, як виявилось, проблеми.

Тому УАФ, увага - хоче просити ці гроші в компанії ДТЕК. Про це юристи УАФ шептались в кулуарах суду.  Бо Андрій Павелко дружить з гендиректором ДТЕК Тимченком. А поспішати треба. Бо хто-зна, може завтра доведеться шукати ще гроші на заставу для самого голови УАФ", - відзначив Андріюк.

Раніше суд обрав запобіжний захід віцепрезиденту УАФ.

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