Суд обрав запобіжний захід віцепрезиденту УАФ

Сума застави - 9,8 млн гривень

Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому в справі щодо зникнення мільйона євро на оборудці з будівництвом заводу штучних покриттів для футбольних полів.

Про це повідомляє footballhub.

Суддя Литвинова призначила Юрію Запісоцькому арешт до 23 січня або заставу в розмірі 9,8 млн гривень.

Цікаво, що зарплатня генерального секретаря УАФ – 500 тисяч гривень на місяць, і раніше він вже отримав запобіжний захід за іншою кримінальною справою, повʼязаною з розтратою майже 4 млн євро, отриманих свого часу ФФУ від УЄФА на розвиток дитячого футболу.