Мессі: Мій син Матео плакав після матчу з Саудівською Аравією

Вихід збірної Аргентини до плей-оф ЧС-2022 залежить лише від них.

Про це розповів капітан команди Ліонель Мессі.

"Після першого матчу з Саудівською Аравією Матео пішов зі стадіону, плачучи. А Тьяго вийшов, підраховуючи, та сказав мені, що якщо ми виграємо наступні два матчі - вийдемо з групи. Моя сім’я болісно сприймає результати так само, як і всі аргентинці. Але ми щасливі, нам знову комфортно, тому що тепер наш вихід з групи залежить від нас", - сказав Мессі.