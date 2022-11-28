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Мессі: Мій син Матео плакав після матчу з Саудівською Аравією

Сьогодні 15:25 221 0
Капітан збірної Аргентини розповів про поразку в 1 турі ЧС-2022
Мессі: Мій син Матео плакав після матчу з Саудівською Аравією
#Ліонель Мессі

Джерело - Mirror.

Вихід збірної Аргентини до плей-оф ЧС-2022 залежить лише від них.

Про це розповів капітан команди Ліонель Мессі.

"Після першого матчу з Саудівською Аравією Матео пішов зі стадіону, плачучи. А Тьяго вийшов, підраховуючи, та сказав мені, що якщо ми виграємо наступні два матчі - вийдемо з групи. Моя сім’я болісно сприймає результати так само, як і всі аргентинці. Але ми щасливі, нам знову комфортно, тому що тепер наш вихід з групи залежить від нас", - сказав Мессі.

Останній матч на груповому етапі збірна Аргентини проведе проти Польщі. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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