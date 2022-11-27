Марокканці влаштували безлади в Брюсселі після перемоги над Бельгією

Учасники безладу перекинули та спалили автомобіль

Джерело - ESPN.

Сьогодні, 27 листопада, збірна Бельгії поступилася Марокко в 2-му турі ЧС-2022 (0:2), що призвело до безладів у столиці країни.

Про це повідомляє ESPN.

По завершенню матчу, марокканці почали світкувати перемогу своєї команди. Учасники безладу перекинули та спалили автомобіль. Повідомляється, що одна людина отримала травму голови.

Столична поліція була вимушена використати водомети та сльозогінний газ, аби розігнати хуліганів. Також було перекрито частину центру Брюсселя.

Нагадаємо, збірна Бельгії програла у групі на ЧС вперше з 1994 року.