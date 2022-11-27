Марокко замінило воротаря перед матчем з Бельгією через запаморочення

У Буну були певні проблеми з очима, про що він повідомив представникам медичного штабу.

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, чому тренерський штаб збірної Марокко зробив заміну голкіпера безпосередньо перед стартовим свистком матчу з Бельгією на ЧС-2022.

Про це повідомляє L’Equipe.

В основний склад команди потрапив Яссін Буну, але після виконання гімну він пішов у підтрибунне приміщення, а його місце у воротах зайняв Мунір Мохамеді.

Причиною цьому стало запаморочення у представника Севільї. Також у Буну були певні проблеми з очима, про що він повідомив представникам медичного штабу.