Марокко замінило воротаря перед матчем з Бельгією через запаморочення

Джерело - Чемпіон.
Стало відомо, чому тренерський штаб збірної Марокко зробив заміну голкіпера безпосередньо перед стартовим свистком матчу з Бельгією на ЧС-2022.
Про це повідомляє L’Equipe.
В основний склад команди потрапив Яссін Буну, але після виконання гімну він пішов у підтрибунне приміщення, а його місце у воротах зайняв Мунір Мохамеді.
Причиною цьому стало запаморочення у представника Севільї. Також у Буну були певні проблеми з очима, про що він повідомив представникам медичного штабу.
Yassine Bounou, le gardien du Maroc qui devait être titulaire face à la Belgique et qui a été remplacé au dernier moment, a été victime de vertiges juste avant la rencontre. https://t.co/enZZS5UANG pic.twitter.com/JbiKTnO5V6— L'ÉQUIPE (@lequipe) November 27, 2022