Марокканці замінили воротаря, який співав гімн перед матчем із Бельгією

Збірна Марокко замінила воротаря перед початком матчу із Бельгією.

Про це повідомляє Match of the Day.

Яссін Буну потрапив до стартового складу національної команди на матч 2-го туру групового етапу ЧС-2022. Він разом із рештою гравців марокканської команди співав гімн перед початком гри.

Однак після цього місце у воротах посів Мунір Мохамеді з Аль-Вахди. Офіційна причина цієї заміни невідома. Згідно з найпоширенішою версією, Буну отримав пошкодження в останній момент.

🇲🇦 National Anthem ✅



But Munir started in goal for Morocco!



#BBCWorldCup #BBCFootball #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3oOfKghOZh