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Марокканці замінили воротаря, який співав гімн перед матчем із Бельгією

Сьогодні 16:53 149 0
Офіційна причина цієї заміни невідома
Марокканці замінили воротаря, який співав гімн перед матчем із Бельгією
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко замінила воротаря перед початком матчу із Бельгією.

Про це повідомляє Match of the Day.

Яссін Буну потрапив до стартового складу національної команди на матч 2-го туру групового етапу ЧС-2022. Він разом із рештою гравців марокканської команди співав гімн перед початком гри.

Однак після цього місце у воротах посів Мунір Мохамеді з Аль-Вахди. Офіційна причина цієї заміни невідома. Згідно з найпоширенішою версією, Буну отримав пошкодження в останній момент.

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