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Зоря - Минай 1:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:38 125 0
На гол Бражка відповів Твердохліб
Зоря - Минай 1:1: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря зіграла внічию з Минаєм. 

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 27 листопада

Зоря - Минай 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Бражко, 1:1 - 90+1 Твердохліб

Зоря: Мацапура, Данченко (Вантух 71), Імереков, Батагов, Бутко, Бражко, Чурко, Булеца (Михайленко 90+2), Кирюханцев (Снурніцин 87), Мишньов (Антюх 46), Русин (Хлань 70)

Минай: Бандура, Дмитрук (Кравчук 81), Горін, Немчанінов, Трубочкін, Хахльов (Паламар 88), Вітенчук, Кулієв (Колесник 71), Твердохліб, Воробчак (Байдал 88), Вишневський (Гончар 71)

Попередження: Трубочкін 69.

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