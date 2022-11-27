Визначилися всі учасники елітного раунду ліги

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі української Першої ліги відбулося 6 матчів, які завершили перший етап змагань.

За підсумками першого етапу по чотири команди з кожної групи весною 2023 року продовжують боротьбу за путівки до УПЛ. Так від групи А до елітного раунду турніру вийшли Полісся, Карпати, Епіцентр та тернопільська Нива, від групи Б - Оболонь, ЛНЗ, Металург та Кремінь. Інші вісім команд будуть вести боротьбу за виживання.

Чемпіонат України - Перша ліга

14 тур, 27 листопада

Група А

Буковина - Нива Т 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Козак, 0:2 - 85 Козак, 0:3 - 90+4 Проців

Епіцентр - Прикарпаття 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Буряк, 2:0 - 88 Гірний (пен)

Карпати - Полісся 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Янаков, 1:1 - 48 Тарануха, 1:2 - 56 Морозко

Група Б

Кремінь - Чернігів 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Галата, 2:0 - 57 Галата, 3:0 - 88 Галата

ЛНЗ Черкаси - Гірник-Спорт 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Тищенко, 2:0 - 45 Долінський, 3:0 - 78 Сторчоус, 4:0 - 81 Тищенко, 5:0 - 88 Тищенко

Скорук - СК Полтава 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+5 Перебора, 2:0 - 69 Шмигельський

Підсумкова турнірна таблиця першого етапу Першої ліги: