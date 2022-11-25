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Манчестер Юнайтед визначився з пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно

Сьогодні 19:50 194 0
Манчестер Юнайтед готує трансфер форварда
Манчестер Юнайтед визначився з пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Коді Гакпо

Джерело - football.ua.

Після розривання контракту із Кріштіану Роналду, Манчестер Юнайтед шукає нового гравця в атаку.

Про це повідомляє журналіст footmercato Санті Ауна.

Клуб вже визначився із пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно. Їм є зірка ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо.

ПСВ не проти зберегти свого гравця, але може і продати. Перемовини можуть розпочатись з 60 мільйонів євро. 

У Гакпо зацікавлений особисто головний тренер "червоних дияволів". Футболіст грає на позиції вінгера, але може закрити і позицію центрфорварда.

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