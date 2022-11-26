Барселона хоче зберегти Бускетса

Хаві не хоче відпускати досвідченого опорника

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може залишитись в клубі принаймні ще на один сезон.

Про це повідомляє Diario Sport.

Наприкінці цього сезону в іспанця закінчується контракт. Сам гравець вже дивиться в бік клубів МЛС, але співпраця з каталонцями може бути продовжена.

За інформацією джерела, головний тренер команди Хаві хоче зберегти Бускетса і впливає на керівництво, аби контракт з 34-річним опорним півзахисником був пролонгований. Основна складність полягає в тому, що Серхіо доведеться піти на зниження зарплати.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче підписати Мессі або Сілву у 2023 році.